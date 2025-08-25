  2. খেলাধুলা

জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন আনসার

প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ আনসার। সোমবার পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের ফাইনালে আনসার ৩৫-২৯ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশকে। প্রথমার্ধে আনসার ১৭-১২ গোলে এগিয়ে ছিল। এ নিয়ে বাংলাদেশ আনসার ২৪ বারের মতো জাতীয় হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হলো।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দিয়ে শুরু হয়েছিল ফাইনাল। তবে সময় যতো গড়িয়েছে আনসার খেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। দলটির অভিজ্ঞতার কাছে শেষ পর্যন্ত হার মেনেছে পুলিশ। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের খেলোয়াড় রুবিনা ইসলাম। এর আগে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ঢাকা জেলাকে ৩৪-২২ গোলে হারিয়ে তৃতীয় হয়েছে পঞ্চগড় জেলা।

ফাইনাল শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মো: সালাউদ্দিন আহম্মেদ, যুগ্ম-সম্পাদক রাশিদা আফজালুন নেসা, সদস্য মো. মকবুল হোসেন ও স্পনসর প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের মার্কেটিং ম্যানেজার মো: শাহরিয়ার আলম।

জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হয়েছে ট্রফির পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ২৫ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার। এছাড়া রানার্সআপ দল পেয়েছে ১৫ হাজার, ৩য় স্থান ১০ হাজার টাকা।

