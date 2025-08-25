ইউএস ওপেন
শুরুতেই হেরে র্যাকেট ভাঙলেন মেদভেদেভ! জিতলেন জকোভিচ, সাবালেঙ্কা
ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন সাবেক চ্যাম্পিয়ন দানিল মেদভেদেভ। ম্যাচ হেরে কেঁদে ফেললেন তিনি। অন্যদিকে সহজ জয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন নোভাক জকোভিচ এবং এরিনা সাবালেঙ্কা।
হারের পর আরও একবার বিতর্কের কেন্দ্রে দানিল মেদভেদেভ। ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে অবাছাই বেঞ্জামিন বনজির কাছে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে (৩-৬, ৫-৭, ৭-৬, ৬-০, ৪-৬) হেরে গেলেন তিনি। এ নিয়ে পরপর তিনটা গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হল তাকে। মে মাসে ফরাসি ওপেন ও জুনে উইম্বলডনেও প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি।
বনজির কাছে হেরে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি মেদভেদেভ। র্যাকেট আছড়ে ভেঙে ফেলেন। তারপর চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে কেঁদে ফেলেন ২০২১ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন। নিজেদের ম্যাচে অবশ্য সহজ জয় পেয়েছেন নোভাক জোকোভিচ ও এরিনা সাবালেঙ্কা।
হারের পাশাপাশি ম্যাচে বিতর্কেও জড়ান মেদভেদেভ। প্রথম দুটো সেট হেরে গিয়েছিলেন তিনি। তৃতীয় সেটে ৫-৪ এগিয়ে থাকাকালীন সার্ভিস ছিল বনজির। সেই গেম জিতলে স্ট্রেট সেটে মেদভেদেভকে হারিয়ে দিতেন তিনি। বনজির প্রথম সার্ভিস নেটে লাগে। দ্বিতীয় সার্ভিস করার আগে দেখা যায়, কোর্টে থাকা এক ক্যামেরাম্যান কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তা দেখে চেয়ার আম্পায়ারের মনে হয়, খেলার ছন্দ নষ্ট হয়েছে। তাই তিনি বনজিকে আবার প্রথম সার্ভিস নিতে বলেন।
চেয়ার আম্পায়ারের এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি মেদভেদেভ। তিনি তেড়ে যান চেয়ার আম্পায়ারের দিকে। প্রশ্ন করেন, কেন বনজিকে আবার প্রথম সার্ভিস নিতে বলা হল। মেদভেদেভ সমর্থন পান লুই আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামের দর্শকদের। টানা ৬ মিনিট ধরে তারা চেয়ার আম্পায়ারকে বিদ্রুপ করতে থাকেন। ততক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে।
মেদভেদেভকে দেখা যায়, হাতের ইশারায় সমর্থকদের তাতাচ্ছেন। এই বিদ্রুপের ফলে হয়তো কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিলেন বনজি। সেই পয়েন্ট খোয়ান তিনি। টাইব্রেকারে সেই সেটটাও হারেন। পরের সেট ৬-০ জেতেন মেদভেদেভ। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত জিতবেন। কিন্তু পঞ্চম সেটে ৪-৫ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় নিজের সার্ভিস ধরে রাখতে পারেননি রাশিয়ার টেনিস তারকা। তাকে হারিয়ে অঘটন ঘটান ফরাসি বনজি।
মেদভেদেভ হারলেও জিতেছেন জোকোভিচ। অবাছাই খেলোয়াড়কে হারিয়েছেন তিনি। জোকোভিচ যখন প্রথমবার ইউএস ওপেনে খেলতে নামেন তখন জন্মাননি তার কিশোর প্রতিপক্ষ লার্নার টিয়েন। ১৯ বছরের টিয়েনকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জোকোভিচ।
স্ট্রেট সেটে (৬-১, ৭-৬, ৬-২) জিতলেও জোকোভিচকে সমস্যায় ফেলল তার পায়ের যন্ত্রণা। মেডিক্যাল বিরতি নিতে হল তাকে। যদিও তাতে খেলার ফলে প্রভাব পড়েনি। সহজ জয় নারীদের শীর্ষবাছাই এরিনা সাবালেঙ্কারও। স্ট্রেট সেটে (৭-৫, ৬-১) জিতে তিনিও দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন।
প্রথম রাউন্ডে আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে টিয়েনের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন জকোভিচ। গত মাসে উইম্বলডন সেমিফাইনালের পর থেকে কোর্টে দেখা যায়নি তাকে। কেন দেখা যায়নি, তা বোঝা গেল এই ম্যাচে। মেডিক্যাল বিরতি নিলেন। ডান পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। ফলে যন্ত্রণা হচ্ছিল। তার চিকিৎসা করিয়ে আবার খেলতে নামলেন তিনি। একমাত্র দ্বিতীয় সেটেই জোকোভিচের বিরুদ্ধে কিছুটা লড়াই করেছিলেন টিয়েন। বাকি দুটো সেটে দাঁড়াতে পারেননি তিনি।
ফ্লাশিং মিডোয় নিজের ৮০তম জয় পেলেন জোকোভিচ। তিনিই ওপেন এবার প্রথম টেনিস খেলোয়াড় যিনি টানা ৭৫ গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ জিতলেন। তার মধ্যে ৫৫ ম্যাচ স্ট্রেট সেটে জিতেছেন সার্বিয়ার তারকা।
খেলা শেষে জোকোভিচ বলেন, ‘খুব অদ্ভুত ম্যাচ হল। প্রথম সেট ২০ মিনিটে শেষ হল। দ্বিতীয় সেট ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটে। দ্বিতীয় সেটের টাইব্রেকারে জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা জেতার পর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।’
বয়স যে তার খেলায় ছাপ ফেলছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন জোকোভিচ। এবারের ইউএস ওপেনে সপ্তম বাছাইয়ের মনে হয়েছে, বয়স আর একটু কম হলে ভাল হত। তিনি বলেন, ‘এটা আমার ২০তম ইউএস ওপেন। আমার প্রতিপক্ষের বয়স ১৯ বছর। ও আমার অর্ধেক বয়সি। আমার এই বয়সে দম ধরে রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মাঝেমাঝে মনে হয়, বয়স একটু কম হলে ভাল হত। কিন্তু কিছু করার নেই। দ্রুত পরের রাউন্ডের জন্য তৈরি হতে হবে।’ দ্বিতীয় রাউন্ডে আমেরিকার জ়াকারি সাজ়দার বিরুদ্ধে খেলবেন জোকোভিচ।
মহিলাদের শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডে দাপট দেখালেন। অবাছাই রেবেকা মাসারোভাকে হারান তিনি। প্রথম সেটে লড়াই হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে একপেশে লড়াইয়ে জিতেছেন বেলারুশের তারকা। ম্যাচে পাঁচটা ব্রেক পয়েন্টের মধ্যে চারটে কাজে লাগিয়েছেন তিনি। আরও একটা গ্র্যান্ড স্ল্যামের শুরুটা ভাল করেছেন সাবালেঙ্কা। ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডনে তীরে এসে তরী ডুবেছে সাবালেঙ্কার। ইউএস ওপেন জিততে মরিয়া তিনি।
ইউএস ওপেনের প্রথম দিন পুরুষদের চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিৎজ, ষষ্ঠ বাছাই বেন শেল্টন, মহিলাদের চতুর্থ বাছাই জেসিকা পেগুলা ও সপ্তম বাছাই জেসমিন পাওলিনি নিজেদের ম্যাচ স্ট্রেট সেটে জিতেছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তারা।
আইএইচএস/