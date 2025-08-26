এশিয়া কাপ
ভারত গেলো হকি দল, শুক্রবার মালয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ
এশিয়া কাপে অংশ নিতে জাতীয় হকি দল মঙ্গলবার সকালে ভারত গেছে। দেশটির বিহার রাজ্যের রাজগিরে আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ার হকির সবচয়ে বড় এই টুর্নামেন্ট।
গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় হওয়া এএইচএফ কাপে বাংলাদেশ চরম ব্যর্থতা দেখিয়ে বিদায় নিয়েছিল সেমিফাইনাল থেকে। যে কারণে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এশিয়া কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বাংলাদেশ আকস্মিকভাবে সুযোগ পেয়ে গেছে টুর্নামেন্টে।
বাংলাদেশ পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে। যেখানে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে আছে মালয়েশিয়া এবং চাইনিজ তাইপে। ‘এ’ গ্রুপের চার দল হচ্ছে ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান।
২৯ আগস্ট মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপের মিশন শুরু করবে বাংলাদেশ। পরের ম্যাচ ৩০ আগস্ট চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে এবং ১ সেপ্টেম্বর পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করবে বাংলাদেশ।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল
গোলরক্ষক: বিপ্লব কুজুর ও নুরুজ্জামান নয়ন।
ডিফেন্ডার: মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, রেজাউল করিম বাবু, ফরহাদ আহমেদ সিটুল, সোহানুর রহমান সবুজ, হোজাইফা হোসেন, আমিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মেহেদী হাসান।
মিডফিল্ডার: মোহাম্মদ রোমান সরকার, মোহাম্মদ ফজলে হোসেন রাব্বি, আল নাহিয়ান শুভ, তাইয়েব আলী ও তানভীর রহমান সিয়াম।
ফরোয়ার্ড: ওবায়দুল হোসেন জয়, মোহাম্মদ রকিবুল হাসান, মোহাম্মদ আরশাদ হোসেন ও মোহাম্মদ আবদুল্লাহ।
আরআই/আইএইচএস/