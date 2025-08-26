অস্ট্রেলিয়াগামী ব্যাডমিন্টন দলের কোচ সাধারণ সম্পাদক নিজেই

অস্ট্রেলিয়াগামী ব্যাডমিন্টন দলের কোচ সাধারণ সম্পাদক নিজেই
আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হবে রকেটো সিডনি ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউনেক্স বেনদিগো ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমন্টিন চ্যাম্পিয়নশিপ। ৮ থেকে ১৯ অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য এই দুটি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন ১২ সদস্যের দল পাঠাচ্ছে।
এই দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অনুমোদনও দিয়েছে। জিও নেওয়া দলে ৯ খেলোয়াড়ের সাথে রয়েছেন দলনেতা, ম্যানেজার ও কোচ। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাসেল কবির সুমন কোচের দায়িত্ব পালন করবেন। দলনেতা হিসেবে থাকবেন মো. কামরুজ্জামান ও ম্যানেজার রাইসুল আলম খান।
৯ খেলোয়াড় হচ্ছেন-খন্দকার আবদুস সোয়াদ, আয়মান ইবনে জামান, মোয়াজ্জেম হোসাইন অহিদুল, আল-আমিন জুমার, গৌরব সিংহ, আবদুল জাহির তানভির, মিজানুর রহমান, রাহাতুন নাঈম ও উর্মি আক্তার।
এ সফর প্রসঙ্গে রাসেল কবির সুমন জাগো নিউজকে বলেন,' আমি একটি টুর্নামেন্ট করে চলে আসবো। দ্বিতীয়টিতে কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ম্যানেজার রাইসুল আলাম খান। তিনিও আমার মতো তালিকাভূক্ত কোচ।'
আরআই/আইএইচএস/