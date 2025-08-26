সহজ জয়ে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে ন্যাড়া মাথার আলকারাজ

সহজ জয়ে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে ন্যাড়া মাথার আলকারাজ
রেইলি ওপেলকার বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে কার্লোস আলকারাজ যখন আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে অনুশীলনে আসেন তখন তাঁকে দেখে চেনা যাচ্ছিল না। কিছুদিন আগে সিনসিনাতি ওপেনেও এই চেহারা ছিল না তার। কোথায় গেল তার মাথার চুল?
অনুশীলনে নামেন ন্যাড়া মাথার আলকারাজ। এই ছাঁটের নাম ‘বল্ড বাজ কাট।’ সেই ছাঁটেই প্রথম রাউন্ডে ওপেলকাকে সরাসরি সেটে (৬-৪, ৭-৫, ৬-৪) হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন পুরুষদের দ্বিতীয় বাছাই তারকা। তবে প্রত্যাবর্তনে চমক দিতে পারলেন না ভেনাস উইলিয়ামস। তিন সেটের লড়াইয়ে (৩-৬, ৬-২, ১-৬) ক্যারোলিনা মুচোভার কাছে হারলেন তিনি।
আলকারাজ কেন মাথার চুলে এই নতুন ছাঁট দিয়েছেন? অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন গল্ফ তারকা রোরি ম্যাকলরয়। তিনি আলকারাজকে সে প্রশ্ন করেন। জবাবে স্পেনের টেনিস তারকা জানিয়েছেন, তিনি নতুন করে শুরু করতে চান। তাই এই ছাঁট। গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডেই শেষ হয়েছিল আলকারাজের ইউএস ওপেন। সেই স্মৃতি ভুলতেই হয়তো এবার নতুন ছাঁটে নামলেন তিনি।
আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আলকারাজকে সমস্যায় ফেলতে পারেননি ওপেলকা। তিনটি সেটেই সহজে জেতেন স্পেনের খেলোয়াড়। একবারও আলকারাজের সার্ভিস ভাঙতে পারেননি ওপেলকা। অন্যদিকে তিনটি সেটেই একবার করে প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভাঙেন আলকারাজ। সেটাই খেলার ফয়সালা গড়ে দেয়।
প্রথম রাউন্ড হওয়ায় আলকারাজ খুব বেশি পরিশ্রম করেননি। লম্বা র্যালির দিকে যাননি। দ্রুত উইনার মারার চেষ্টা করেছেন। ম্যাচে ১৪টা ‘এস’ মেরেছেন ওপেলকা। পাশাপাশি আনফোর্সড এররও করেছেন বেশি। ফলে ‘এস’ মারার সুবিধা নিতে পারেননি। হারতে হয়েছে তাকে।
আলকারাজের ম্যাচের পাশাপাশি টেনিস সমর্থকরা তাকিয়েছিলেন আরও একটি ম্যাচের দিকে। ভিনাস উইলিয়ামস বনাম ক্যারোলিনা মুচোভা। ২০২৩ সালে ইউএস ওপেনেই শেষবার খেলেছিলেন ভেনাস। তারপর লম্বা বিরতি নিয়েছিলেন দু’বারের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন। এবারের প্রতিযোগিতার আগে তিনি স্থির করেন আবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফিরবেন। জুলাইয়ে ডিসি ওপেনে পেটন স্টার্নসকে হারিয়ে দ্বিতীয় বয়স্কতম মহিলা হিসাবে টেনিস ম্যাচ জেতার নজিরও গড়েন ৪৫ বছর বয়সি ভিনাস।
এ বারের ইউএস ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড হিসাবে সুযোগ পেয়েছিলেন ভিনাস। ফলে প্রথম রাউন্ডে কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছে তাকে। মহিলাদের একাদশ বাছাই মুচোভার বিরুদ্ধে শুরুতেই পিছিয়ে পড়েন ভেনাস। পরপর তিনটি গেম জেতেন মুচোভা। চতুর্থ গেম ভিনাস জিতলেও পরে আরও এক বার তার সার্ভিস ভেঙে দেন মুচোভা। সহজে প্রথম সেট জিতে নেন তিনি।
দ্বিতীয় সেটে উল্টো ছবি। পরপর দু’বার মুচোভার সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে যান ভিনাস। সেই পুরনো ভেনাসের কিছু কিছু শট দেখা যাচ্ছিল। দ্বিতীয় সেটে মুচোভাকে দাঁড়াতে দেননি তিনি; কিন্তু বয়সের কাছে হার মানতে হলো সাত গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিনকে। খেলা যত গড়াল তত ক্লান্ত হলেন তিনি। তৃতীয় সেটে ভিনাসকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, আর পারছেন না। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় তাকে। তবে এই বয়সে মুচোভার মতো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ে মুগ্ধ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম। খেলা শেষে দর্শকেরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেন।
পুরুষদের সিঙ্গলসে ক্যাসপার রুড ও হোলগার রুন নিজেদের ম্যাচে সরাসরি সেটে জিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। দ্বাদশ বাছাই রুড হারিয়েছেন সেবাস্তিয়ান অফনারকে। খেলার ফল ৬-১, ৬-২, ৭-৬। রুন স্ট্রেট সেটে (৬-৩, ৭-৬, ৭-৬) হারিয়েছেন বটিক ভ্যান দে জান্ডস্কাল্পকে।
নারীদের সিঙ্গলসে পঞ্চম বাছাই মিরা আন্দ্রিভা উড়িয়ে দিয়েছেন অ্যালিসিয়া পার্কসকে। সরাসরি সেটে (৬-০, ৬-১) জিতেছেন তিনি। তবে দ্বাদশ বাছাই এলিনা সোয়াইতোলিনা হেরে গিয়েছেন অবাছাই অ্যানা বন্ডারের কাছে। ইউক্রেনের তারকা স্ট্রেট সেটে (২-৬, ৪-৬) হেরেছেন।
তবে তার মধ্যেই আরও এক বিতর্ক হয়েছে ইউএস ওপেনে। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ চলছিল জর্ডন থম্পসন ও কোরেন্তিন মৌতেতের মধ্যে। মৌতেতের সার্ভিসের সময় গ্যালারি থেকে এক ব্যক্তি বারবার তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। একে বিরক্ত হন মৌতেত। তিনি চেয়ার আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ তরেন।
চেয়ার আম্পায়ার সেই দর্শককে সরাসরি খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কিছু বলতে নিষেধ করেন। তাতেও থামেননি ওই দর্শক। তার পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল, অস্ট্রেলিয়ার থম্পসনের সমর্থক তিনি। শেষ পর্যন্ত ওই দর্শককে স্টেডিয়াম থেকে বের করে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চার সেটের লড়াইয়ে সেই ম্যাচ জেতেন থম্পসন।
আইএইচএস/