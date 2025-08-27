হকির যুগ্ম সম্পাদক তপনের শাস্তি দাবি ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে

হকির যুগ্ম সম্পাদক তপনের শাস্তি দাবি ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে
দেশের সিনিয়র দুই হকি খেলোয়াড় নাঈম উদ্দিন ও পুস্কর খিসা মিমোকে বাস্টার্ড বলে গালি দেওয়া বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক আবু জাফর তপনের শাস্তি চেয়ে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার কাছে আবেদন করা হয়েছে।
এই দুই খেলোয়াড় স্বাক্ষরিত আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে। আবেদনের অনুলিপি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ হাকি ফেডারেশনের সভাপতি, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদককে।
গেল ১৯ আগস্ট সিনিয়র খেলোয়াড় নাঈম উদ্দিন ও পুস্কর খিসা মিমোকে বাদ দিয়ে এশিয়া কাপ হকির দল ঘোষণা করে বাংলাদেশ। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দল থেকে বাদ পড়ার কারণ জানতে সাধারণ সম্পাদকের কক্ষে যান এই দুই সিনিয়র খেলোয়াড়। সেখানেই তপন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে।
ঘটনার ব্যাখ্যায় ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে লেখা চিঠিতে দুই সিনিয়র খেলেয়াড় উল্লেখ করেন, ‘এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে আবু জাফর তপন আমাদের বাস্টার্ড বলে গালি দিয়েছেন। ওই সময় সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।’
নাঈম উদ্দিন ও মিমো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ‘ওই ঘটনার পর আমরা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের হেনস্থা করার জন্য আবু জাফর তপন ও তার সহযোগীকে ফেডারেশনের সকল কাজ থেকে বিরত রেখে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি করছি। আমাদের বিশ্বাস, দেশের খেলাধুলার অভিভাবক হিসেবে আপনি সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন।’
আরআই/এমএইচ/এমএস