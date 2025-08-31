  2. খেলাধুলা

নেভেসের হ্যাটট্রিক, ৯ গোলের ম্যাচে বড় জয় পিএসজির

প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ফরাসি লিগ ওয়ানে হুয়াও নেভেসের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে তুলুজের বিপক্ষে ৬-৩ ব্যবধানে জিতেছে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)।

২০ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা নেভেস প্রথমার্ধেই মাত্র সাত মিনিটের ব্যবধানে দুটি বাইসাইকেল কিকে গোল করেন। ম্যাচের ৭ মিনিটে প্রথম গোলে নেভেসকে অ্যাসিস্ট করেন উসমানে ডেম্বেলে, আর ১৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলে সহায়তা দেন ফাবিয়ান রুইজ।

এর মাঝে ৯ মিনিটে ব্র্যাডলি বারকোলা গোল করলে পিএসজি ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। এরপর উসমান ডেম্বেলে নিজেই বিরতির আগে (৩১ মিনিটে) এবং পরে (৫১ মিনিটে) দুটি পেনাল্টি শুটে গোল করেন।

এদিকে ৩৭ মিনিটে চার্লি ক্রেসওয়েল তুলুজের হয়ে একটি সান্ত্বনা গোল শোধ দেন। যোগ করা সময়ে তুলুজ টানা দুইবার পেনাল্টির সুযোগ পেলেও দুবারই গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ের তা রুখে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে (৭৮ মিনিেটে) দুর্বল ডিফেন্সের সুযোগ নিয়ে নেভেস হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন দুর্দান্ত এক টপ-কর্নার শটে।

শেষ মুহূর্তে তুলুজের হয়ে ইয়ান গবো (৮৯ মিনিটে) এবং আলেক্সিস ভোসাহ (৯১ মিনিটে) দুটি গোল করে ব্যবধান কিছুটা কমান। কিন্তু পিএসজির বিশাল জয় আটকাতে পারেনি স্বাগতিকরা।

নতুন মৌসুমে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলে শতভাগ জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে বরাবরের মতোই শীর্ষে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লিলে। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তুলুজ রয়েছে ষষ্ঠস্থানে।

