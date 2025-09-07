বদলা নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেনের রানি সাবালেঙ্কা

বদলা নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেনের রানি সাবালেঙ্কা
বছরের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব আসেনি ঘরে ৷ উইম্বলডনে বিদায় নিতে হয়েছিল সেমিফাইনালেই ৷ তবে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম খালি হাতে ফেরালো না বিশ্বের এক নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কাকে।
অল ইংল্যান্ড ক্লাবে যার কাছে হেরে শেষ চার থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল, সেই অ্যামান্ডা আনিসিমোভার বিরুদ্ধে বদলা নিয়ে চতুর্থ মেজর ঘরে তুললেন বেলারুশ-কন্যা ৷ ফ্লাশিং মেডোর ফাইনালে রোববার সরাসরি সেটে 'ঘরের মেয়ে'কে উড়িয়ে দিলেন সাবালেঙ্কা৷ টানা দ্বিতীয়বার জিতলেন ইউএস ওপেনের শিরোপা।
এক ঘণ্টা ৩৪ মিনিটের লড়াইয়ে আনিসিমোভাকে বিশ্বের এক নম্বর হারালেন ৬-৩, ৭-৬ (৩) সেটে ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ২০১৪ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের নারী সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখলেন কোনও প্রতিযোগী ৷
২০১২-১৪ সালে সেরেনা উইলিয়ামসের পর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব ধরে রাখার নজির গড়লেন সাবালেঙ্কা৷ গত বছর জেসিকা পেগুলাকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রথম খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷
অন্যদিকে চলতি বছর দ্বিতীয়বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে হৃদয় ভাঙলো আনিসিমোভার ৷ ঘরের মাটিতে জনসমর্থন পেলেও সাবালেঙ্কার পাওয়ারফুল টেনিসের সামনে কোনও উত্তর ছিল না বিশ্বের আট নম্বরের কাছে ৷ উইম্বলডন ফাইনালে মার্কিনীকে কোনও সেট জিততে দেননি চ্যাম্পিয়ন ইগা শিয়নটেক ৷ তুলনায় এদিন সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে কিছুটা লড়লেন আনিসিমোভা ৷ দ্বিতীয় সেট টাইব্রেকারেও নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু প্রথম মেজর জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷
আনিসিমোভাকে হারিয়ে চতুর্থ মেজর জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শততম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ও পূর্ণ করে ফেললেন ২৭ বছরের সাবালেঙ্কা৷
৬-৩ ব্যবধানে প্রথম সেট সাবালেঙ্কার পক্ষে একপেশে হওয়ার পর অবশ্য দ্বিতীয় সেটে প্রত্যাঘাত ছুড়ে দিয়েছিলেন আনিসিমোভা৷ দ্বিতীয় সেটেও একসময় ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়েছিলেন বেলারুশ তারকা৷ কিন্তু সেখান থেকে সাবালেঙ্কার একটি সার্ভিস ব্রেক করে টানা তিন গেম জিতে ৬-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যান আনিসিমোভা ৷ তবে আবেগ সংযত রেখে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যান বিশ্বের এক নম্বর ৷ এরপর টাইব্রেকারে সহজেই জিতে বছরের প্রথম মেজর জয়ের স্বাদ পান সাবালেঙ্কা ৷
চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে সাবালেঙ্কা বলেন, চলতি বছর দুটো গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে আমি আবেগকে কোনওভাবে বশে আনতে পেরেছিলাম না ৷ এখানে আর সেটা হতে দিতে চাইনি ৷ কিছু মুহূর্ত তেমন তৈরি হয়েছিল কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি ৷
অন্যদিকে টানা দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনাল হেরে বিশ্বের আট নম্বর আনিসিমোভা জানালেন, খেতাব জয়ের জন্য প্রত্যাশিত লড়াই তিনি ছুড়ে দিতে পারেননি ৷
এমএমআর/এমএস