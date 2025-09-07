জাপানের কাছে হেরে ষষ্ঠ
পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের আয়োজক হতে চায় বাংলাদেশ
জাপানকে হারাতে পারলে বিশ্বকাপ হকির কোয়ালিফাই রাউন্ডে খেলার সুযোগ মিলতো বাংলাদেশের। কাজটা যে কঠিন ছিল তার প্রমাণ মিলেছে মাঠেই। রোববার স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ ৬-১ গোলে হেরেছে জাপানের কাছে। এই হারে ভারতের রাজগিরে চলমান এশিয়া কাপ হকিতে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করলো লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।
নিয়ম ছিল এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হলেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের টিকিট পাওয়া যাবে। তবে এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি পাকিস্তান টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করায় এখন বাংলাদেশকে এই দলটির বিপক্ষে খেলতে হবে তিন ম্যাচের সিরিজ। সিরিজ জিতলে সুযোগ পাওয়া যাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।
পকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ তিনটি কবে কোথায় হবে সেই সিদ্ধান্ত এখনো জানায়নি এশিয়ান হকি ফেডারেশন। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘এখনো আমরা জানি না, ঠিক কবে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজ। আগামী দুই একদিন পর আমরা যোগাযোগ করবো।’
ম্যাচের তারিখ ঠিক না হলেও খেলা যে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে হবে তা নিশ্চিত করেছেন সাধারণ সম্পাদক ‘খেলা বাংলাদেশ বা পাকিস্তানেই হবে। আমরা চেষ্টা করবো ঢাকায় এই সিরিজটা আয়োজন করতে। তবে আমাদের স্টেডিয়ামের টার্ফ ভালো না। আন্তর্জাতিক মানের না। এশিয়ান হকি ফেডারেশন পর্যবেক্ষণ করে দেখবে। আয়োজন করতে চাইলে করবে। আমরা চেষ্টা করবো যাতে খেলা ঢাকায় হয়। এমন একটি সিরিজ হলে দর্শক উপভোগ করতে পারবে।’
রোববার জাপান হেসেখেলেই হারিয়েছে বাংলাদেশকে। ৫ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ ব্যবধান ৫-১ করলেও আরো এক গোল হজম করেছে শেষ দিকে। বাংলাদেশের গোলটি করেছেন আমিরুল ইসলাম ৫৫ মিনিটে।
