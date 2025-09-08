  2. খেলাধুলা

ইউএস ওপেন

সিনারকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ, ফিরে পেলেন সিংহাসনও

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৬ এএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দেখে মনে হচ্ছিল না, তার প্রতিপক্ষ ছিল ইয়ানিক সিনার। সেই সিনার যিনি চলতি বছর চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেরই ফাইনালে উঠেছেন, জিতেছেন দুটি। এই ম্যাচে নামার আগে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকাও ছিলেন তিনি।

সেই সিনারকে রীতিমত উড়িয়ে দিলেন আলকারাজ। স্প্যানিশ আর্মাডায় ধ্বংস হয়ে গেল ইতালির দুর্গ। সোমবার চার সেটের লড়াইয়ে সিনারকে ৬-২, ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ গেমে হারিয়ে ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আলকারাজ।

এই জয়ের ফলে সিনারকে টপকে আবার বিশ্বের এক নম্বর পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় হয়েছেন আলকারাজ। সিংহাসন ফিরে পেয়েছেন তিনি।

চলতি বছর চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের দুটি জিতলেন আলকারাজ (ফরাসি ওপেন ও ইউএস ওপেন), বাকি দুটি সিনারের (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন) দখলে। পুরুষদের সিঙ্গলসে শেষ ১১টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে ১০টি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন দুই তারকা। আলকারাজ ছয়টি, সিনার চারটি। দুই তারকার দ্বৈরথকে ‘সিন-কারাজ’ নামে ডাকা শুরু করেছেন টেনিস ভক্তেরা। কিন্তু ইউএস ওপেনের ফাইনালে সেই উত্তাপ দেখা গেল না।

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে সিনারের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন আলকারাজ। দাপুটে খেলে ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে খেলার যবনিকা টেনে দিয়েছেন তিনি।

