টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ, আফগানিস্তান-হংকং
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই
আজারবাইজান-ইউক্রেন
সরাসরি, রাত ১০টা
টেন ২, সনি স্পোর্টস ২
হাঙ্গেরি-পর্তুগাল
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
টেন ২, সনি স্পোর্টস ২
সার্বিয়া-ইংল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
ফ্রান্স-আইসল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
বুরকিনা ফাসো-মিসর
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
কেপভার্দে-ক্যামেরুন
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
কঙ্গো ডিআর-সেনেগাল
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
দক্ষিণ আফ্রিকা-নাইজেরিয়া
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
টোগো-সুদান
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
গ্যাবন-আইভরি কোস্ট
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
আইএইচএস/জিকেএস