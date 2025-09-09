  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

এশিয়া কাপ, আফগানিস্তান-হংকং
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই
আজারবাইজান-ইউক্রেন
সরাসরি, রাত ১০টা
টেন ২, সনি স্পোর্টস ২

হাঙ্গেরি-পর্তুগাল
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
টেন ২, সনি স্পোর্টস ২

সার্বিয়া-ইংল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি লিভ

ফ্রান্স-আইসল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি লিভ

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
বুরকিনা ফাসো-মিসর
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

কেপভার্দে-ক্যামেরুন
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

কঙ্গো ডিআর-সেনেগাল
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

দক্ষিণ আফ্রিকা-নাইজেরিয়া
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

টোগো-সুদান
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

গ্যাবন-আইভরি কোস্ট
সরাসরি, রাত ১টা
ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

