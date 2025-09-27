জীবনসঙ্গী হিসেবে ক্রীড়াবিদকেই বেছে নিলেন তারকা অ্যাথলেট শিরিন

জীবনসঙ্গী হিসেবে ক্রীড়াবিদকেই বেছে নিলেন তারকা অ্যাথলেট শিরিন
এক সময়েই দু্ইজন ভর্তি হয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি)। সাতক্ষীরার শিরিন আক্তার অ্যাথলেটিকসে ও পাবনার নাইমুর রহমান লিঙ্কন বাস্কেটবলে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরও হয়েছেন এক সাথে।
অ্যাথলেটিক ট্র্যাকে ক্যারিয়ার গড়া শিরিনের কীর্তির কথা জানেন দেশের মানুষ। রেকর্ড ১৬ বার দেশের দ্রুততম মানবী হয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই তারকা অ্যাথলেট। আর বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর লিঙ্কন বাস্কেটবলের তারকা। জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ এসএ গেমসেও অংশ নিয়েছেন।
এই দুই তারকা ক্রীড়াবিদ জুটি বাঁধছেন জীবনের। অ্যাথলেটিকসের সুপারস্টার শিরিন শেষ পর্যন্ত একজন ক্রীড়াবিদকেই বেছে নিয়েছেন জীবনসঙ্গী হিসেবে। আগামী ৩ অক্টোবর শিরিনের বাড়ী সাতক্ষীরাতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তারা। পরের দিন লিঙ্কনের জেলা পাবনায় তাদের বিবাহত্তোর সংবর্ধনা।
নতুন জীবন শুরুর আগে সবার দোয়া চেয়েছেন তারকা অ্যাথলেট শিরিন আক্তার।
