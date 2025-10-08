  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৮ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৪ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
১ম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান
বেলা ৩-৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল
বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইপর্ব
লিবিয়া-কেপভার্দে
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

মরিশাস-ক্যামেরুন
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

মধ্য আফ্রিকা-ঘানা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

জিবুতি-মিসর
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
আর্জেন্টিনা-নাইজেরিয়া
রাত ১-৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস

কলম্বিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১-৩০ মিনিট, ফিফা প্লাস

টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

