সালাহর জোড়া গোলে বিশ্বকাপে মিশর

সালাহর জোড়া গোলে বিশ্বকাপে মিশর
মোহাম্মদ সালাহর দুর্দান্ত জোড়া গোলে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করলো মিশর। এক ম্যাচ হাতে রেখেই আফ্রিকান বাছাইপর্বের ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে হোসাম হাসানের দল।
বুধবার মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় নিরপেক্ষ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জিবুতিকে ৩–০ গোলে হারায় ফারাওরা।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় মিশর। জিজোর ক্রসে হেড করে গোল করেন ইব্রাহিম আদেল (৮’ মিনিট)। এরপর মাত্র ছয় মিনিট পর ত্রেজেগের থ্রু বল পেয়ে জালে বল পাঠান লিভারপুল তারকা সালাহ।
প্রথমার্ধে সালাহ আরও একটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন, তবে মোস্তাফা মোহাম্মদের হেড বারের ওপর লেগে ফিরে আসে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি কিছুটা কমলেও শেষদিকে (৮৪ মিনিটে) দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন সালাহ। বক্সের ভেতর থেকে এক স্পর্শে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি।
এই জয়ে আফ্রিকার তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করল মিশর। এর আগে উত্তর আফ্রিকার আরও দুটি দেশ মরক্কো ও তিউনিশিয়া জায়গা করে নিয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপে।
রেকর্ড সাতবারের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস চ্যাম্পিয়ন মিশর বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনবার খেলেছে-১৯৩৪, ১৯৯০ এবং ২০১৮ সালে।
অন্যদিকে একই গ্রুপে বুরকিনা ফাসো ১–০ গোলে সিয়েরা লিওনকে হারিয়ে রানার্স-আপ হয়েছে।মোহাম্মদ জুগ্রানার একমাত্র গোলে জয় পায় তারা। তবে গ্রুপে দ্বিতীয় হলেও সেরা চার রানার্স-আপের মধ্যে জায়গা পেলে তবেই প্লে-অফে খেলার সুযোগ পাবে বুরকিনা ফাসো।
আরও এক ম্যাচে লিবিয়ার মাঠে ৩–৩ গোলে ড্র করে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার সুযোগ হাতছাড়া করেছে কেবো ভার্দে।
এদিকে মরক্কোর গ্রুপ ‘ই’-তে নিগার ও জাম্বিয়ার মধ্যে শেষ ম্যাচেই ঠিক হবে রানার্স-আপ। যদিও তাদের পয়েন্ট প্লে-অফে ওঠার জন্য যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সোমালিয়ার বিপক্ষে জিতলেই গ্রুপ ‘জি’-এর আলজেরিয়া হতে পারে আফ্রিকার চতুর্থ দল যারা ২০২৬ সালের ৪৮ দলবিশিষ্ট বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে।
