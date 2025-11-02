রংপুর ও ঠাকুরগাঁয়ের জয়ে শুরু নারী হকি

রংপুর ও ঠাকুরগাঁয়ের জয়ে শুরু নারী হকি
ব্র্যাক ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাজেয় আলো নারী হকি টুর্নামেন্ট রোববার শুরু হয়ে রাজশাহী জোনের খেলা দিয়ে। প্রথম দিনে জয় পেয়েছে রংপুর ও ঠাকুরগাঁও। রাজশাহীতে প্রথম খেলায় রংপুর জেলা ৫-০ গোলে জয়পুরহাট জেলাকে পরাজিত করেছে। দ্বিতীয় খেলায় ঠাকুরগাও জেলা ২-০ গোলে দিনাজপুর জেলাকে পরাজিত করেছে।
এ আসরে খেলছে ১৮ জেলা। দুই পর্বে হবে এই টুর্নামেন্ট। ১৮ জেলা প্রথম পর্বে ৪ জোনে ভাগ হয়ে খেলছে। প্রতি জোনের চ্যাম্পিয়ন দল এবং বিকেএসপিকে নিয়ে ডিসেম্বরের শেষের দিকে চূড়ান্ত পর্ব হবে।
এই জোনের অন্য দলটি হচ্ছে রাজশাহী। ময়মনসিংহ জোনের ৫ জেলা হচ্ছে ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, নেত্রোকোনা, কুমিল্লা জোনের চার জেলা হচ্ছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার ও সিলেট এবং যশোর জোনের ৪ জেলা হচ্ছে যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও পটুয়াখালী।
