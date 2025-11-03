টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৩ নভেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-রাজশাহী
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-এভারটন
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
রিয়াল ওভিয়েদো-ওসাসুনা
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড
ইতালিয়ান সিরি ‘আ’
সাসসুয়োলা-জেনোয়া
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মি.
ডিএজেডএন
লাৎসিও-কালিয়ারি
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ
সেনেগাল-ক্রোয়েশিয়া
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
ফিফা প্লাস
জাপান-মরক্কো
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
ফিফা প্লাস
আর্জেন্টিনা-বলিভিয়া
সরাসরি, রাত ৮-৪৫ মিনিট
ফিফা প্লাস
কাতার-ইতালি
সরাসরি, রাত ৯-৪৫ মিনিট
ফিফা প্লাস
আইএইচএস/জিকেএস