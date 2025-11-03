বিওএ নির্বাচন কমিশন গঠন ও কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত

বিওএ নির্বাচন কমিশন গঠন ও কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত
আগামী ৩০ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) নির্বাচনের জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। সোমবার কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে বিওএর নির্বাহী কমিটির সভায় বিকেএসপির সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সালেহীন মনোয়ারকে প্রধান করে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
কমিশনের দুই সদস্য হলেন- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি ও বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মিসেস তাহমিনা রহমান।
বিওএর নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেছেন সহসভাপতি অঞ্জন চৌধুরী। নির্বাচন কমিশন গঠন ছাড়াও এ সভায় আগামী ৩০ নভেম্বর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) কাউন্সিলর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আসন্ন নির্বাচন বিওএর বিদ্যমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে।
বাহরাইনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান যুব গেমসে বাংলাদেশ পুরুষ ও নারী কাবাডি দল ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। দল দুটিকে সংবর্ধনা ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়েছে এ সভায়। কোনো তারিখ ঠিক না হলেও সুবিধাজনক সময়ে এ পুরস্কার দেওয়া হবে।
