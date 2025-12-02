  2. খেলাধুলা

জাহানারাকে যৌন হয়রানির তদন্ত, এবার যা জানালো বিসিবি

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ নারী দলের এক সময়ের অধিনায়ক জাহানারা আলম কয়েকদিন আগে সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আনেন। তিনি দাবি করেছিলেন, বিসিবিকে এসব যৌন হয়রানির কথা অভিযোগ আকারে জানিয়েও কোনো সূরাহা হয়নি।

এ ইস্যুতে এবার অভিযোগ আমলে নিয়ে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয় বিসিবি থেকে। জাহানারা লিখিত অভিযোগ জমা দিতে অতিরিক্ত সময় চাওয়ায় তদন্ত কমিটির সময়ও বাড়ানো হয়েছে।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, জাহানারাকে তদন্ত কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়েছিল। তিনি অতিরিক্ত কিছুদিন সময় চেয়েছেন। বিসিবি আশাবাদী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই তদন্ত রিপোর্ট তারা হাতে পাবেন। সে কারণেই স্বাধীন তদন্ত কমিটির সময়সীমা ১৫ কার্যদিবসের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

