বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক দুই তারকা ফুটবলার

বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সাবেক দুই তারকা ফুটবলার
আগামী বছর ফেব্রুয়ারির প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে হওয়ার কথা রয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ত্রয়োদশ এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সোমবার ২৩৭ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে।
ধানের শীর্ষ নিয়ে নির্বাচন করতে যাওয়া সম্ভাব্য এই ২৩৭ প্রার্থীর মধ্যে ক্রীড়ার সবচেয়ে বড় মুখ দুজন। তারা হলেন সাবেক তারকা ফুটবলার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং সাবেক তারকা ফুটবলার আমিনুল হক।
সাবেক মন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে মনোয়ান দেওয়া হয়েছে ভোলা-৩ আসনে। সাবেক তারকা ফুটবলার ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আমিনুল হক বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন ঢাকা-১৬ আসনে। তিনি বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক। আমিনুল হক দেশের ফুটবলের সেরা গোলরক্ষকদের একজন।
ঘোষিত ২৩৭ আসনের প্রার্থীদের মধ্যে আছেন বেশ কয়েকজ যারা অতীত ও বর্তমানে দেশের ক্রীড়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন ও আছেন। এই তালিকায় আছেন সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে মাগুরা-২ আসনে। আরেক সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মির্জা আব্বাস ঢাকা-৮ থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন।
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী কুমিল্লা-৬ আসন থেকে ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করবেন। মোহামেডানের পরিচালক মো. মাসুদুজ্জামান নারায়নগঞ্জ-৫ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন।
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি খায়রুল কবির খোকন নরসিংদী-১ আসন থেকে মনোয়ন পেয়েছেন। ব্রাদার্স ইউনিয়নের সভাপতি ইসরাক হোসেন ঢাকা-৬, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক পরিষদের আহবায়ক শরিফুল আলম কিশোরগঞ্জ-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলী আসগর খুলনা-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন।
আরআই/আইএইচএস/