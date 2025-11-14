  2. খেলাধুলা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
পদকজয়ী তিন আরচারকে ৩০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

শুক্রবার শেষ হয়েছে ২৪ তম এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ঘরের মাঠে হওয়া এশিয়ার আরচারদের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বাংলাদেশ পেয়েছে একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন বাংলাদেশের হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। আর কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি পদক পাওয়া ৩ আরচারকে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।

ঢাকায় তৃতীয়বার হওয়া এশিয়ান কাপে ৩০ টি দেশ অংশ নিয়েছে। ৮ নভেম্বর শুরু হয়েছিল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এবং শেষ হলো বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে।

চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলিয়ে সেরা হয়েছে ভারত। দেশটি ৬ স্বর্ণ, ৩ রৌপ্য ও ১ ব্রোঞ্জ জিতেছে। দ্বিতীয় হওয়া দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ২ স্বর্ণ, ৪ রৌপ্য ও ৪ ব্রোঞ্জ।

