পদকজয়ী তিন আরচারকে ৩০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

পদকজয়ী তিন আরচারকে ৩০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা
শুক্রবার শেষ হয়েছে ২৪ তম এশিয়ান আরচারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ঘরের মাঠে হওয়া এশিয়ার আরচারদের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বাংলাদেশ পেয়েছে একটি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন বাংলাদেশের হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। আর কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।
সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি পদক পাওয়া ৩ আরচারকে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন।
ঢাকায় তৃতীয়বার হওয়া এশিয়ান কাপে ৩০ টি দেশ অংশ নিয়েছে। ৮ নভেম্বর শুরু হয়েছিল ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এবং শেষ হলো বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে।
চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলিয়ে সেরা হয়েছে ভারত। দেশটি ৬ স্বর্ণ, ৩ রৌপ্য ও ১ ব্রোঞ্জ জিতেছে। দ্বিতীয় হওয়া দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ২ স্বর্ণ, ৪ রৌপ্য ও ৪ ব্রোঞ্জ।
আরআই/আইএন/এএসএম