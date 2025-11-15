প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্টেডিয়াম আলট্রা-রান

প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্টেডিয়াম আলট্রা-রান
বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে স্টেডিয়াম আলট্রা-রান। ‘ঢাকা স্টেডিয়াম রান ২০২৫’- নামের এই ব্যতিক্রমী দৌড় প্রতিযোগিতা আগামী ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে দু’দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। এ ধরনের দৌড় প্রতিযোগিতা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিত আয়োজন হলেও বাংলাদেশে প্রথম।
বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সার্বিক সহযোগিতায় ইভেন্টটি আয়োজন করছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোস্টাল আলট্রা বাংলাদেশ। সংগঠনটি এর আগে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে দেশের দৌড়ের ইতিহাসে দীর্ঘতম দূরত্বের আলট্রা-ম্যারাথন আয়োজন করেছিল। যেখানে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ৫০ কিলোমিটার, ১০০ কিলোমিটার, ১০০ মাইল এবং ২০০ কিলোমিটার - এই চার ক্যাটাগরিতে দেশি-বিদেশি প্রায় ৪০০ দৌড়বিদ অংশ নেন। মূলতঃ এমন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক অঙ্গনে ব্র্যান্ডিং করাই হচ্ছে কোস্টাল আলট্রা বাংলাদেশের অন্যতম লক্ষ্য।
আলট্রা-ম্যারাথন বা আলট্রা রান হচ্ছে একধরনের দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়, যেখানে গতানুগতিক ম্যারাথন দৌড়ের দূরত্ব ৪২.১৯৫ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের দৌড় আয়োজন করা হয়। তবে সবচেয়ে ছোট দূরত্বের আলট্রা-ম্যারাথন হচ্ছে ৫০ কিলোমিটার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা বিশ্বেই এই আলট্রা-ম্যারাথনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।
স্টেডিয়াম রান মূলত এক ধরনের বিশেষ আলট্রা-রানিং ইভেন্ট, যা স্টেডিয়ামের ভেতরে অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক কিংবা নির্দিষ্ট স্টেডিয়াম লুপে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত বিশ্বব্যাপী ম্যারাথন কিংবা দৌড় প্রতিযোগিতাগুলো হয় নির্দিষ্ট দূরত্বকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই প্রচলিত কাঠামো থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে ‘ঢাকা স্টেডিয়াম রান ২০২৫’। এই ইভেন্টে সময়ই হবে প্রধান চ্যালেঞ্জ। দৌড়বিদরা নির্দিষ্ট দূরত্বের বদলে নির্দিষ্ট সময় ধরে দৌড়াতে থাকবেন। এই সময়ের মধ্যে কে কত কিলোমিটার দৌড়াতে পারেন, সেটাই মূল লক্ষ্য।
আয়োজকরা জানান, প্রতিযোগিতায় থাকছে সময়ভিত্তিক চারটি ক্যাটাগরি - ৩৬ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা ও ৬ ঘণ্টা। এই চার ক্যাটাগরিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডপুরণ সাপেক্ষে বাছাইকৃত দেশি-বিদেশি প্রায় ৪০০ জন দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করবেন এবং তাদের সহায়তার জন্য ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত থাকবেন। নিজেদের সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দৌড়বিদরা দিনের আলোর পাশাপাশি রাতে স্টেডিয়ামের নিয়ন আলোতেও দৌড়াতে পারবেন।
১৬ নভেম্বর রাত ৮টা থেকে ‘ঢাকা স্টেডিয়াম রান ২০২৫’ এ অংশগ্রহণের জন্য আবেদন শুরু হবে। আবেদনের পর বাছাই প্রক্রিয়া শেষে নির্বাচিত দৌড়বিদরাই শুধু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। আবেদন করতে ‘কোস্টাল আলট্রা বাংলাদেশ’ এর ওয়েবসাইট www.coastalultra.com ভিজিট করুন।
আইএইচএস/