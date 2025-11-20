শুটিংয়ে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে এনএসসির কমিটি গঠন

শুটিংয়ে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে এনএসসির কমিটি গঠন
বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশনে যৌন হয়রানির বিষয়টি এখন ক্রীড়াঙ্গনে আলোচিত বিষয়। কয়েকজন নারী শুটার কিছুদিন ধরে গণমাধ্যম ও সামামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যৌন হয়রানি নিয়ে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন।
বিশেষ করে তরুণ শুটার তাসমায়াতি এমা নিজেই তাকে যৌন হয়রানির বিষয়টি প্রকাশে বলছেন। তার প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির আহবায়ক করা হয়েছে সাবেক সাঁতারু ও বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের যুগ্ম সম্পাদক নিবেদিতা দাসকে।
কমিটির দুই সদস্য সচিব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া) এবং ভারোত্তোলন কোচ শাহরিয়া সুলতানা সূচিকে। একমাত্র সদস্য শুটিং ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য দাইয়ান নাফিস।
আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে নারী শুটার তাসমায়াতি এমা কর্তৃক আনিত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (প্রশাসন)) মোহাম্মদ আমিনুল এহসান।
আরআই/এমএমআর