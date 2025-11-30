  2. খেলাধুলা

বিওএ’র উপমহাসচিব পদে বিজয়ী শাহীন-কুদ্দুস

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
বিওএ’র উপমহাসচিব পদে বিজয়ী শাহীন-কুদ্দুস

বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ৩৬ সদস্যের নির্বাহী কমিটির মধ্যে রোববার ভোট হয়েছে শুধু উপমহাসচিবের দুটি পদে। কক্সবাজারে অনুুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে। ৭৬ জন কাউন্সিলর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। সর্বাধিক ৭০ ভোট পেয়ে এক নম্বর উপমহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শাহীন।

৬৩ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এম এ কুদ্দুস খান। বাংলাদেশ আরাচারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ পরাজিত হয়েছেন ১৯ ভোট পেয়ে।

বিওএর উপমহাসচিব পদ তিনটি। এর মধ্যে দুটি অলিম্পিকভুক্ত ফেডারেশন কোটার ও একটি বিওএর পেট্রোন কোটার। পেট্রোন কোটার পদে একমাত্র প্রার্থী ছিলেন বিসিবির পরিচালক মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন। তাই তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। অলিম্পিকভুক্ত ফেডারেশন কোটার দুই পদের জন্য ভোটের লড়াই হয়েছিল মাহবুবুর রহমান শাহিন, তানভীর আহমেদ ও এমএ কুদ্দুস খানের মধ্যে।

বিওএ’র নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি
সভাপতি: জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
সহসভাপতি: আবদুল হাই সরকার, ড. মো. নাঈম আশফাক চৌধুরী, আবদুস সালাম, ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা এবং ইমরোজ আহমেদ।
মহাসচিব: মো. জোবায়েদুর রহমান (রানা)।
উপমহাসচিব: মাহবুবুর রহমান শাহীন, এম এ কুদ্দুস খান ও মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন।
কোষাধ্যক্ষ: সাইফুল ইসলাম।
সদস্য: রাসেল কবির সুমন, আতিকুল হাফিজ, হাবিবুর রহমান জামিল, সালাউদ্দিন আহমেদ, রিয়াজুল হাসান, ওয়েস হুদা, মাকসুদ আলম, মাকসুদ আহমেদ, হাসানুজ্জামান খান বাবলু, ফারুক হাসান, মহিউদ্দিন আহমেদ, মো. আশিক সাঈদ, কামরুল ইসলাম , আব্দুল্লাহ আল জহির স্বপন, সৈয়দ আবুল বশর, সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ালী সাব্বির, আবিবুল বারী আয়হান, শাহজাদা আলম, মশিউর রহমান, ফিরোজা করিম নেলী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হুমায়ূন কবীর, আব্দুল্লাহ হেল বাকী, মো. সেলিম ফকির, কাজী নজরুল ইসলাম, ফারহাদ জেসমিন লিটি।

বিওএ’র নির্বাহী কমিটি সভাপতিসহ ৩৭ সদস্যের হলেও একজন কম থাকছে আইওসির প্রতিনিধি না থাকায়। ৩৬ সদস্যের নতুন যে কমিটি হতে যাচ্ছে সেখানে মাত্র তিনজন বিদায়ী কমিটির। সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান এবং সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হুমায়ূন কবীর ও ফিরোজা করিম নেলী ছাড়া আগের কমিটির বাকিরা বিদায় নিলেন।

আরআই/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।