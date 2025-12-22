জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত কমিটির সময় আবার বাড়লো

জাহানারার যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্ত কমিটির সময় আবার বাড়লো
নারী ক্রিকেটে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে গঠিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) স্বাধীন অনুসন্ধান কমিটি তাদের কার্যক্রম শেষ করতে আরও সময় চেয়েছে। রোববার (২১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, জাহানারা আলমের করা আনুষ্ঠানিক অভিযোগের পর কমিটি নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। কমিটির চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ সময় বাড়িয়েছে বিসিবি।
তবে তদন্তকে আরও পূর্ণাঙ্গ, ন্যায়সঙ্গত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে অতিরিক্ত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলা এবং আরও তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে মত দিয়েছে কমিটি। এ কারণে তারা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত সময় বাড়ানোর আবেদন করেছে, যাতে তদন্ত সম্পন্ন করে তাদের প্রতিবেদন বিসিবি বোর্ডের কাছে জমা দেওয়া যায়। বিসিবি জানিয়েছে, তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
জাহানারার করা যৌন হয়রানির অভিযোগে গেলো ৮ নভেম্বর তদন্ত কমিটি গঠন করে বিসিবি। কমিটিকে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেই দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর জাহানারার অনুরোধ সাপেক্ষে অভিযোগ জমা দেওয়ার সময় বর্ধন করা হয়েছে বলে বার্তা দিয়েছিল বিসিবি। সঙ্গে জানানো হয়েছিল ২০ ডিসেম্বর কমিটির রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আশা করা যাচ্ছে। এবার তদন্ত কমিটি অনুরোধ করেছে তদন্তের সময় বাড়ানোর জন্য।
এসকেডি/