টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক স্কোয়াডে কামিন্স-হ্যাজেলউড ও ডেভিড
চোটের কারণে অ্যাশেজে প্যাট কামিন্স খেলেছেন কেবল এক ম্যাচ। জশ হ্যাজেলউড খেলতেই পারেননি। তবে দুজনই এখন চোট কাটিয়ে ফেরার পথে। অনেকটাই সেরে উঠেছেন টিম ডেভিডও। তিনজনকেই রাখা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে।
অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে পিঠের চোট থেকে সেরে উঠে খেলেন অ্যাডিলেড টেস্ট। এই জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে তার স্ক্যান করা হবে। সেই স্ক্যানের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে চূড়ান্ত দলে তিনি থাকছেন কিনা।
তবে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, ‘কামিন্সের পাশাপাশি হ্যাজেলউড ও ডেভিড তিনজনই পুনর্বাসনে। সবকিছু ভালোভাবেই এগোচ্ছে এবং বিশ্বকাপের আগে ফিট হয়ে উঠবেন বলে তারা আশাবাদী।’
টিম ডেভিড বক্সিং ডেতে বিগ ব্যাশের ম্যাচে গ্রেড টু হ্যামস্ট্রিং চোট পান। অন্যদিকে, হ্যাজেলউড হ্যামস্ট্রিং চোটের পর অ্যাকিলিসে ব্যথার কারণে পুরো অ্যাশেজ মিস করেন।
বেইলি বলেন, ‘টি–টোয়েন্টি দলটি সাম্প্রতিক সময়ে দীর্ঘ সাফল্যের ধারা বজায় রেখেছে, যা শ্রীলঙ্কা ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে ভারসাম্যপূর্ণ দল বাছাই করতে আমাদের সুযোগ দিয়েছে।’
চোট থেকে প্রায় সেরে উঠেছেন এই ৩ তারকা। তা না হলে প্রাথমিক স্কোয়াডে অন্তর্ভূক্ত করা হতো না। প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজেলউড ও টিম ডেভিডের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ভালোভাবেই এগোচ্ছে এবং টিম ম্যানেজমেন্ট আত্মবিশ্বাসী যে তারা বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন।
স্কোয়াড নিয়ে বেইলি বলেন, ‘এটি একটি প্রাথমিক স্কোয়াড। তাই প্রয়োজন হলে সাপোর্ট পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগেই দলে পরিবর্তন আনা হবে।’
আসন্নত ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য এই টুর্নামেন্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া দল সাজিয়েছে স্পিন-নির্ভর। গ্রুপ ‘বি’ এর ম্যাচগুলো তারা খেলবে কলম্বো ও পাল্লেকেলেতে।
মিচেল মার্শ আবারও দলের নেতৃত্ব দেবেন। ক্যামেরন গ্রিন ও কুপার কনোলি গ্রীষ্মে ভারতের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ মিস করার পর স্কোয়াডে ফিরেছেন। দলে একমাত্র উইকেটকিপার হিসেবে রয়েছেন জশ ইংলিস।
মিচেল ওয়েন ও বেন দ্বারশুইস দল থেকে বাদ পড়েছেন।
বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড পরে ঘোষণা করা হবে।
অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান এলিস, জশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথিউ কুহনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা।
আইএন