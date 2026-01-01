  2. খেলাধুলা

অর্ধেক অঙ্কিত মুখের ছবিতে ভক্তদের নববর্ষের শুভেচ্ছা কোহলি-আনুশকার

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৩৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
ভক্তদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো তারকাদের অনেক পুরোনো রেওয়াজ। বিনোদন হোক বা ক্রীড়া তারকা, সবাই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে ভুলেন না তারকারা।

তবে কিছুটা ব্যতিক্রম উপায়ে ভক্তদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের একসঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে শুভেচ্ছা জানান ভক্তদের।

তবে এই ছবিটা ছিল বেশ ব্যতিক্রম। দুজনের মুখেই ছিল রঙ দিয়ে আঁকা ছবি। তবে পুরো মুখে আঁকেননি দুজনের কেউই। দুজনের বাম পাশের গালের অর্ধেক অংশজুড়ে আঁকা দুটি ভিন্ন ছবি।

দুজনকেই ছবিতে দেখা গেছে হাসিমুখে। কোহলির মুখের বাম পাশে স্পাইডার ম্যানের মুখ আঁকা। আর আনুশকার মুখের বাম দিকে আঁকা প্রজাপতি।

সেই ছবি পোস্টে আনুশকার সম্পর্কে কোহলি লিখেছেন, ‘আমার জীবনের আলোকে সঙ্গে নিয়ে ২০২৬ সালে পা রাখছি।’

নতুন বছরের নতুন উদ্যমে শুরু করার পরিকল্পনা থাকে সবার। আর সেই নতুন উদ্যমটা আনতে চাই প্রিয়জনের অনুপ্রেরণা। তাই হয়তো নিজের ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে সেই বার্তাটাই দিলেন বিরাট কোহলি।

আইএন

