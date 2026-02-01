টিভিতে আজকের খেলা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল
জোকোভিচ-আলকারাজ
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-ভায়েকানো
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান ইউনাইটেড-ফুলহাম
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-ম্যান সিটি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
স্টুটগার্ট-ফ্রাইবুর্গ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
ডর্টমুন্ড-হাইডেনহাইম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
আইএন