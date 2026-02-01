  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
টিভিতে আজকের খেলা, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ক্রিকেট

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
সকাল ৯টা ১৫ মিনিট
আইসিসি টিভি

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বিকেল ৫টা
টি স্পোর্টস

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল
জোকোভিচ-আলকারাজ
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-ভায়েকানো
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান ইউনাইটেড-ফুলহাম
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-ম্যান সিটি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

স্টুটগার্ট-ফ্রাইবুর্গ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

ডর্টমুন্ড-হাইডেনহাইম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।