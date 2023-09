ফেদেরারের রেকর্ড ভেঙে সেমিফাইনালে জকোভিচ

নোভাক জকোভিচ মাঠে নামা মানেই যেন রেকর্ড আর রেকর্ড। মঙ্গলবার রাতেও রেকর্ড গড়লেন তিনি। পেছনে ফেললেন আরেক কিংবদন্তি রজার ফেদেরারকে। তৈরি করলেন নতুন ইতিহাস।

ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠে গেলেন সার্বিয়ান তারকা জকোভিচ। এ নিয়ে মোট ৪৭বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। মঙ্গলবার ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে নবম বাছাই আমেরিকার টেলর ফ্রিৎজকে ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের লড়াইয়ে ৬-১, ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন জকোভিচ।

বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামেও চিরচেনা ফর্মে ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। এগিয়ে যাচ্ছেন ২৪তম ট্রফি জয়ের দিকে। সে লক্ষ্যে আরও একধাপ এগুলেন তিনি।

নিউ ইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ৫৫ শতাংশের বেশি আর্দ্রতা ছিল জকোভিচ-ফ্রিৎজ ম্যাচের সময়। অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যেও জকোভিচকে থামানো যায়নি। বরং দেশের চেনা কোর্টে ৫১টি আনফোর্সড এরর করে ফ্রিৎজ এক রকম ম্যাচ তুলে দিয়েছেন জকোভিচের হাতে।

Top two and he's not two.



There's only 1⃣ Novak Djokovic. pic.twitter.com/6bss3f61hF