নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ঢাবিতে মানববন্ধন

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ক্রিমিনোলজি বিভাগ।

সোমবার (১৭ মার্চ) সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে এই মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধনে ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে ক্রিমিনোলজি বিভাগের চেয়ারপারসন শাহারিয়া আফরিন বলেন, ধর্ষণকে অন্য ধরনের অপরাধের সঙ্গে একই মাত্রায় মূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। ধর্ষণকে একটি স্বতন্ত্র গর্হিত অপরাধ হিসেবেই তদন্ত ও বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে।

এছাড়াও তিনি দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রচলন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

ক্রিমিনোলজি বিভাগের প্রভাষক মোঃ রেজাউল করিম সোহাগ বলেন, সমাজে নিরাপত্তাহীনতা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অপরাধ দমন ও বিচারিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হলে একাডেমিক গবেষণা এবং নীতি-নির্ধারকদের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী একজন শিক্ষার্থী বলেন, নারী শব্দটা শুনলে প্রথমেই আমাদের মা বা বোনের কথা মনে পড়ে। যে সব নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, তারা নিশ্চয়ই কারো মা, কারো বোন। আমাদের পরিবারের কোনো নারীর সঙ্গে এমন কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই আমাদের এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

মানববন্ধন শেষে অপরাজেয় বাংলা থেকে মিছিল শুরু করে সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় শিক্ষার্থীদের হাতে প্ল্যাকার্ডে ‘নারীর বিরুদ্ধে নয়, সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াই’, ‘নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন’, ‘We Deserve Safety, Not Scars’, ‘Punish The Rapist’, ‘Enforce The Law, Stop Violence Against Women’, ‘Justice For Survivors, Punishment For Rapists’সহ নানা ধরনের লেখা দেখা যায়।

এমএমএআর/জেআইএম