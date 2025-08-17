জবি রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বে জাহাঙ্গীর-জাহিদ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) রিপোর্টার্স ইউনিটির (২০২৫-২৬) কার্যকরী পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন নাগরিক টেলিভিশনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মো. জাহিদুল হাসান।
রোববার (১৭ আগস্ট) জবি রিপোর্টার্স ইউনিটির প্রধান উপদেষ্টা ইমতিয়াজ উদ্দিন, উপদেষ্টা আবু হানিফ ও রিসাত রহমান, পাশাপাশি সদ্য বিদায়ী সভাপতি অমৃত রায় ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে রাহনুমা রাদিয়ার সম্মতিতে এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
নতুন কমিটির অন্যান্য পদে দায়িত্ব পেয়েছেন সহ-সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদুজ্জামান রাশেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মুজাহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক হাসিব সরদার এবং কোষাধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন রাফিদ আদ-দ্বীন রাঈম, শ্রীকান্ত সূত্রধর, পলি আক্তার ও সৃজন সাহা।
নবনির্বাচিত সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃত্বে আসা আমার জন্য বড় একটি দায়িত্ব। আমি চাই সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতায় একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। আমাদের প্রতিটি সদস্যকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলবো।
সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদুল হাসান বলেন, সংগঠনকে গতিশীল করার পাশাপাশি সদস্যদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। আমরা চেষ্টা করবো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা-সম্ভাবনা তুলে ধরে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা চর্চার মাধ্যমে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে।
