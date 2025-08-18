শেকৃবিতে শ্রেণিকক্ষে ওয়াইফাই সুবিধা চালু

শেকৃবিতে শ্রেণিকক্ষে ওয়াইফাই সুবিধা চালু
রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) কৃষি অনুষদের শ্রেণিকক্ষগুলোতে ওয়াইফাই সুবিধা চালু করা হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এ সেবা চালু করা হলো।
রোববার (১৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফ এই ওয়াইফাই সেবার উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শেকৃবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. বেলাল হোসেন, অর্থ পরিচালক এ কে এম রুহুল আমিন, সাওরের পরিচালক অধ্যাপক ড. এফ এম আমিনুজ্জামান, পরিবহন পুলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম এবং আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. জামিলুর রহমান।
এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চমানের অনলাইন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক অগ্রযাত্রা আরও সমৃদ্ধ করতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
সাইদ আহম্মদ/কেএসআর