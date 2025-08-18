বিশ্বের সেরা ৫০ নারী নেত্রীর তালিকায় জবি শিক্ষার্থী শিফা

বিশ্বের সেরা ৫০ নারী নেত্রীর তালিকায় জবি শিক্ষার্থী শিফা
বিশ্বের শীর্ষ ৫০ নারী নেত্রীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সাবিতা বিনতে আজাদ শিফা। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি কর্পোরেশন ‘রোসাটম’ তাকে ‘ভিজিবল পাওয়ার ফিমেল লিডারশিপ’ ক্যাটাগরিতে মনোনীত করেছে। বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার আবেদনকারীর মধ্য থেকে কয়েক ধাপের কঠোর বাছাই প্রক্রিয়ার পর তিনি এই সম্মান অর্জন করেন।
সাবিতা বিনতে আজাদ শিফার এই অর্জনের পেছনে তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ, এবং গবেষণামূলক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
শিফা তার কর্মজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (UITS)-এর প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভারতের মেঘালয়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজেও যুক্ত ছিলেন।
মানবসেবামূলক কার্যক্রমেও তার রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর অধীনে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে ‘রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স’ প্রকল্পে তিনি লিড প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি দেশের তরুণদের সফট স্কিল ও যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছেন এবং ‘ভিলেজ ইমপাওয়ারমেন্ট’ নামের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও তিনি নিজেই। ২০২৭ সালের মধ্যে এক লাখ শিশুকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।
সাবিতা বিনতে আজাদ শিফার গ্রামের বাড়ি গাজীপুরে। তার বাবা ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম আজাদ, যিনি দু’বার জাতিসংঘের স্কলারশিপ পেয়েছেন এবং মস্কোর পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া (লুমুম্বা ইউনিভার্সিটি) থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন এবং মা সোহরাত বেগম ছিলেন গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।
শিফা এর আগে একাধিকবার রাশিয়ায় সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নেন। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোচিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশ থেকে ৮৫ তরুণ-তরুণীর সঙ্গে যোগ দেন। ২০২৪ সালের মে মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস কমিটি-তে বাংলাদেশের হেড হিসেবে নেতৃত্ব দেন। একই বছরের অক্টোবরে রাশিয়ার ওরেনবুর্গে অনুষ্ঠিত ইউরেশিয়া গ্লোবাল-এ অংশ নেন, যেখানে বাংলাদেশকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সমাপনী অনুষ্ঠানে টিম বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ দেওয়া হয়।
এছাড়া ২০১৯-২০ সালে টোস্টমাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল আয়োজিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব পাবলিক স্পিকিং-এ বাংলাদেশ থেকে ইন্টারন্যাশনাল স্পিচ কনটেস্ট চ্যাম্পিয়ন হন শিফা। পরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সেমিফাইনালিস্ট হিসেবেও প্রতিযোগিতা করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম অ্যাডভান্সড টোস্টমাস্টার্স ক্লাবের নারী সভাপতি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে দুটি ক্লাবের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারত ও নেপালে আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন এবং নেপালের লাক্সমী ব্যাংকে বক্তব্য রেখেছেন।
শিফা এখন রাশিয়ার ‘ডাইরেক্টোরেট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল’-এর প্রতিনিধিত্বকারী ‘ন্যাশনাল প্রিপারেটরি কমিটি অব বাংলাদেশ’-এর শিশু কমিটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২০২৭ সালের মধ্যে ‘ভিলেজ ইমপাওয়ারমেন্ট’ কর্মসূচির মাধ্যমে এক লাখ শিশুকে কমিউনিকেশন, প্রেজেন্টেশন ও স্পিকিং দক্ষতায় পারদর্শী করে গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য।
উল্লেখ, নির্বাচিত ৫০ নারী নেত্রী অংশ নেবেন রাশিয়ার ওয়ার্ল্ড অ্যাটমিক উইক এবং আন্তর্জাতিক নারী নেতৃত্ব কর্মশালা ফিমেল লিডারশিপ ক্যাম্প-এ। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারী সমবেত হবেন পারমাণবিক শিল্পের ৮০ বছরের সাফল্য উদযাপনে।
