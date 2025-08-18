ডাকসু নির্বাচনে রাতের মধ্যেই প্যানেল ঘোষণা করবে ছাত্রদল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন আজ (১৮ আগস্ট)। আজ রাতের মধ্যেই নিজেদের প্যানেল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে পারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের পর এমনটিই জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কবি জসীম উদদীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামীম।
এক সংবাদ সম্মেলনে হামীম বলেন, ‘আমাদের প্যানেল এখনো চূড়ান্ত হয়নি। আজ রাতের মধ্যেই দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করবেন। তার আগে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা নিজ উদ্যোগে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।’
এদিন, ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে ফরম সংগ্রহ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাবি শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদুল ইসলাম খান আবিদ এবং কবি জসীম উদদীন হল শাখার আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামীম।
আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে আবিদ সহ-সভাপতি (ভিপি) ও হামীম সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্রদলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেতে পারেন বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।
এদিকে, শেষ দিন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদকসহ (এজিএস) বিভিন্ন সম্পাদক ও সদস্য পদে মনোনয়ন সংগ্রহ করেন। তবে সংগঠনটি এখনো প্যানেল ঘোষণা করেনি।
সোমবার দুপুরের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ছাত্রদলের একাধিক নেতাকে পৃথকভাবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে দেখা যায়।
আবিদ ও হামীম ছাড়াও এদিন ঢাবির ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে বিএম কাউসার ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম জিসানসহ অনেককে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে দেখা গেছে।
মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে আবিদুল ইসলাম খান আবিদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা এখন শুধু মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করছি। তবে কারা কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেবেন। কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ডাকসুতে ছাত্রদলের প্যানেল গঠিত হবে।’
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্রদল নেতা জাগো নিউজকে বলেছেন, ‘আমাদের সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা মোটামুটি ঐকমত্যে পৌঁছে গিয়েছি। তবে তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।’
গত ১২ আগস্ট ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়। এবার ডাকসুতে মোট ২৮টি পদে নির্বাচন হবে। আগের মতোই সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস), সহ-সাধারণ সম্পাদকের (এজিএস) মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো থাকছে।
তবে এবার সংযোজন করা হয়েছে চারটি নতুন পদ—গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক। শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এ পদগুলো যুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
গত ২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
