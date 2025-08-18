ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের উদ্বোধন

  2. ক্যাম্পাস

প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
‘Islamic University, Bangladesh (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ) নামে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের উদ্বোধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ১টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ নিজ কার্যালয়ে এ পেজের উদ্বোধন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও লোগো সম্বলিত ভুয়া পেজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এয়াকুব আলী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক, প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহীনুজ্জামান, ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম, আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাহজাহান আলী ও সহকারী পরিচালক অধ্যাপক ড. শরিফুল ইসলাম এবং তথ্য, প্রকাশনা ও জনসংযোগ অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সাহেদ হাসান।

আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাহজাহান আলী বলেন, ‘এখন সবার দায়িত্ব অফিসিয়াল পেজটিতে ফলো দেওয়া। ফলোয়ার যত বাড়বে তত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ফলোয়ারে পৌঁছালে আমরা এটি ভেরিফায়েড করতে পারবো।’

উদ্বোধনকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ‘অফিসিয়াল পেজ না থাকলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ অন্যরা নিতে পারে। এই সুযোগ বন্ধ করার জন্য আমরা আজ অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের উদ্বোধন করছি। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অথেন্টিক পেজ হিসেবে গ্রহণের জন্য উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ জানাই।’

