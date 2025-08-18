ডাকসু নির্বাচন
শেষ দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৪৪২ প্রার্থী, মোট ৫৬৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে বিভিন্ন পদে ৪৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ নিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৫৬৫ জনে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
ঢাবির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে ৪৪২ জন শিক্ষার্থী ফরম সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া ১৮টি হল থেকে হল সংসদ নির্বাচনে মোট ১ হাজার ২২৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেন।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামিমের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে তিনি বলেন, আমরা আসলে আচরণবিধির সেরকম লঙ্ঘন পাইনি। সবাই সর্বোচ্চ ৫ জন করে সমর্থক নিয়ে এসেছেন। আমরা তাদের বলেছি লবিতে স্লোগান না দিতে।
