ডাকসু নির্বাচন
ফরম সংগ্রহের সময় মব সৃষ্টি করে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ছাত্রদলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সময় মব সৃষ্টি করে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রদল।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাবির মধুর ক্যান্টিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করে সংগঠনটি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ নেতৃবৃন্দ।
মবকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রদল।
এ সময় গণেশ চন্দ্র বলেন, ঢাবির শিক্ষার্থী ও ছাত্রদলের প্রাণের দাবি ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিবেশ ও নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র ও শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ঘোষিত তফসিল অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নেতাকর্মীকে যথানিয়মে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের সাংগঠনিক নির্দেশনা দেই আমরা।
তিনি বলেন, সেই নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাবি ছাত্রদলের সব নেতাকর্মী আজ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের কয়েকজন শিক্ষার্থী নিজ হল সংসদের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে ফরম সংগ্রহ করতে গেলে প্রশাসনের ভূমিকা পালন করা একদল শিক্ষার্থী একটি বিশৃঙ্খল মব সৃষ্টি করে তাদের ওপর হামলার চেষ্টা করে এবং মনোনয়ন ফরম সংগ্রহে বাধা সৃষ্টি করে।
অভিযোগ করে গণেশ বলেন, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের অনুরোধে সে সময় ওই হলের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তারা উপস্থিত হলেও তারা উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হন। এসময় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ না নিতে পেরে হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হন।
তিনি বলেন, ঢাবি প্রশাসনের এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং এহেন নৈরাজ্যবাদী মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে অনীহার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা এবং ডাকসু নির্বাচনের জন্য অত্যাবশ্যক লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অভাব যে কতটা প্রকট আজ এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার মাধ্যমে সেটিই প্রতীয়মান হয়েছে।
ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক সব আইন ও নির্বাচন কমিশনের সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি।
তিনি বলেন, আমরা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি।
