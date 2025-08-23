জাকসু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের প্যানেল ঘোষণা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা। ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ নামে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। সাভারের জুলাই শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়ার মামা হযরত আলী এই প্যানেল ঘোষণা করেন।
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত এই প্যানেলে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে নির্বাচন করবেন সংগঠনটির জাবি শাখার আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী ও সংগঠনটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং জাবি শাখার সদস্য সচিব আবু তৌহিদ মো. সিয়াম, সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস-ছাত্র) পদে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন আয়ান এবং (এজিএস-ছাত্রী) পদে জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী মালিহা নামলাহকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
প্যানেলে অন্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ফারহানা বিনতে জিগার ফারিনা, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে মো. সাজ্জাদ হোসেন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে মার্জিউর রহমান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে রাঈদ হোসেন, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ফাতেমা তুজ জোহরা (বৈশাখী), সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (ছাত্র) রিং ইয়ং মুরং, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক (ছাত্রী ) সাবিকুন্নাহার (পলি), আইটি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে নকিব আল মাহমুদ অর্ণব, সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক পদে আহসান লাবীব, সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্র) কাজী মেহবার (তুর্য), সহ সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন (ছাত্রী) সম্পাদক পদে নাদিয়া রহমান অন্বেষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্পাদক পদে নাসিম আল তারিক, পরিবহন ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. নাহিদ হাসান (ইমন) মনোনয়ন পেয়েছেন।
এছাড়া কার্যকরী সদস্য পদে ৩ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ মনোনয়ন পেয়েছেন। তারা হলেন– পৃষতী খান, তানজিলা তাসনীম সেতু, আফিয়া ইবনাত সামিহা, সাদাত ইবনে ইসলাম, ত্বাসীন আহমেদ ও মোহাম্মদ আলী চিশতি। এই প্যানেলে নাট্য সম্পাদক ও ক্রীড়া সম্পাদক পদ দুটি খালি রাখা হয়েছে।
