  2. ক্যাম্পাস

জাকসু

প্যানেলে না রাখায় জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন ছাত্রদল নেত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
প্যানেলে না রাখায় জিএস পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন ছাত্রদল নেত্রী
সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলে না রাখায় সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নিজেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণা করেছেন সংগঠনটির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ঘোষণার পর বিকেল ৪টায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন। এসময় তিনি শাখা ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং, লেজুড়বৃত্তি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে ধরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী অনন্যা ফারিয়া বলেন, ‘জাকসুতে প্রতিনিধিত্বের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কোনো শিক্ষার্থীর অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয়। আমাকে প্রথমে ছাত্রদল থেকে জিএস ও এজিএস পদে মনোনয়ন ফরম তুলতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পাসভিত্তিক গ্রুপিং, লেজুড়বৃত্তি ও স্বজনপ্রীতির কারণে এই প্যানেল শিক্ষার্থীবান্ধব হতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর আমার উপলব্ধি হয়েছে, নতুন দিনের রাজনীতি হতে হবে লেজুড়বৃত্তিহীন ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত। শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার জন্য নিবেদিত। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এ প্যানেল থেকে অংশ নিলে নিজের নৈতিকতার জায়গা ধরে রাখা কঠিন হয়ে যেতো। তাই নৈতিকতার জায়গা থেকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থিতা বেছে নিয়েছি।’

প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বতন্ত্র এই প্রার্থী বলেন, ‘জাকসুতে নির্বাচিত হলে কোনো শিক্ষার্থী যেন কোনো গোষ্ঠীর খেলার গুটি না হয় এবং কোনো সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করতে বাধ্য না হয়, সে বিষয়ে কাজ করবো। আমরা যে কাচ ভেঙেছি জুলাইয়ে, সেই চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য আমি শিক্ষার্থীদের হয়ে লড়াই চালিয়ে যাবো।’

এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।