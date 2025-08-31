  2. ক্যাম্পাস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়ন তুলতে এসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন ইসলামী ছাত্রশিবির রাবি শাখা। এসময় শিবির সভাপতির বুকে বোতল ছুড়ে মারেন অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি।

রোববার (৩০ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দিচ্ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ। এসময় পাশেই ছিলেন রাবি শাখার সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। বক্তব্য চলাকালে ছাত্রদলের দিক থেকে শিবির সভাপতির বুকে বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

এসময় শিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান বলেন, ‌‌‘রাবিতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে নাকি সংঘর্ষ চলছে—এমন মিথ্যাচার ও প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন রাবি ছাত্রদল সভাপতি। ছাত্রশিবির মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করতে যাবে এইটা জেনেই বহিরাগতদের এনে ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, ভাঙচুর ও রাকসু ভবনে তালা দিয়েছে। রাকসু শিক্ষার্থীদের অধিকার। এটি নিশ্চিত করতে ছাত্রশিবির গঠনমূলক আন্দোলন চালু রাখবে।’

শিবিরের রাবি শাখার সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আমি মনোনয়ন তুলতে এসেছি। যারা আমাকে বোতল নিক্ষেপ করেছেন তাদেরকে বলতে চাই, আমরা কিন্তু আমাদের শক্তি প্রদর্শন করিনি। আমরা কারও সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে চাই না। আমরা মনোনয়ন ফরম তুলতে এসেছি, তুলে চলে যাবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘ছাত্রদলের ভাইদেরকে আমরা বন্ধু সংগঠন মনে করি। তারা যদি কোনো যৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য এখানে এসে থাকেন, তাহলে তারা তা আদায় করুক। আমরা কোনো বাধা দিচ্ছি না। জুলাই পরবর্তী এসে কেউ যদি শক্তি প্রদর্শন করতে চায়, তাহলে তারা যেন ছাত্রলীগ থেকে শিক্ষা নেয়।’

এর আগে, সকাল ৯টা থেকে রাকসু কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয় রাবি ছাত্রদল। পরে বেলা সাড়ে ১০টার দিকে রাকসু কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে কার্যালয়ের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করেন নেতাকর্মীরা। পরে সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকেন। দুপুর ১টার দিকে তালা ভেঙে রাকসুর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন শিক্ষার্থীরা।

