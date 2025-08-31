  2. ক্যাম্পাস

রাকসু নিয়ে উত্তেজনা

নির্বাচন কমিশনের সভা বয়কট করে ছাত্রদল বললো ‘পাকিস্তানি প্রশাসন’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
নির্বাচন কমিশনের সভা বয়কট করে ছাত্রদল বললো ‘পাকিস্তানি প্রশাসন’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের মতবিনিময় সভা বয়কট করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে সভা বর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থি সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতাকর্মীরাও।

রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল ৬টায় জরুরি মতবিনিময় সভা আহ্বান করে রাকসু নির্বাচন কমিশন।

বয়কট শেষে ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‌‘আমরা প্রশাসনের ডাকে এখানে এসেছিলাম, কিন্তু এসে দেখি রাকসু নির্বাচন কমিশন আয়োজিত মতবিনিময় সভায় কথা বলার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও রাকসু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশেই আজকে ছাত্রদলের ওপর হামলা করেছে। তাই আমরা পাকিস্তানি প্রশাসনের উপাচার্য সালেহ হাসান নকীবের মতবিনিময় সভায় আমরা থাকবো না।’

তিনি আরও বলেন, ‘শুধু আমরা একা মতবিনিময় সভা বর্জন করিনি। আমাদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সংগঠন ও মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতাকর্মীরাও কমিশনের সভা বয়কট করেছেন। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।’

রাকসু নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের রাকসু নির্বাচনে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে দিনব্যাপী বিক্ষোভ করেন রাবি শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এসময় নির্বাচন কমিশনে তালা দিয়ে প্রধান ফটক অবরোধ করে আন্দোলন করেন তারা। পরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয় ছাত্রদল নেতাকর্মীদের।

এ বিষয়ে রাকসুর ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল আকন্দ বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতবিনিময় সভায় আহ্বান করেছি। এখন কেউ যদি আমাদের মতবিনিময় সভা বয়কট করে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

