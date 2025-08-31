  2. ক্যাম্পাস

২০৪৯ ভোটকেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী, সংস্কারে দরকার ১১০ কোটি টাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৮ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
২০৪৯ ভোটকেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী, সংস্কারে দরকার ১১০ কোটি টাকা
ঢাবির অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষকদের সমাবেশে

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই হাজার ৪৯টি ভোটকেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী বলে জানিয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। এসব কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কারের জন্য ১১০ কোটি ২৭ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন (ইসি) থেকে কেন্দ্রগুলো সংস্কারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়ার পর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এই তথ্য জানায়।

অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেনের তৈরি করা এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ১,৪৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কেন্দ্রগুলোর মেরামত ও সংস্কারে প্রয়োজন প্রায় ৩৩.৭৯ কোটি টাকা। এর পাশাপাশি, ৫৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন, যার জন্য প্রায় ৭৬.৪৮ কোটি টাকা চাহিদা রয়েছে। সব মিলিয়ে, এই কেন্দ্রগুলোর মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য মোট ১১০ কোটি ২৭ লাখ টাকা প্রয়োজন।

আলতাফ হোসেন এই পরিমাণ বরাদ্দ দিতে শিক্ষা সচিবকেও চিঠি দিয়েছেন, যার অনুলিপি নির্বাচন কমিশনকেও দেওয়া হয়েছে। তবে এর আগে ব্যবহার উপযোগী করতে নিজ খরচে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রগুলোকে মেরামত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।

এমওএস/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।