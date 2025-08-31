বাকৃবি বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশ
কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাকৃবির সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. জি এম মুজিবর রহমান।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাত সাড়ে ৯টায় অনলাইনে জরুরি সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
অধ্যাপক ড. মুজিবর রহমান বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোনোমতেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা ঠিক হবে না। সিন্ডিকেট সভায় সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকৃবি প্রশাসন স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছে।
