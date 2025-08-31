  2. ক্যাম্পাস

এবার বাকৃবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
আন্দোলনকারীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। ছবি-সংগৃহীত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাত পৌনে ৮টার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের আশপাশে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় বহিরাগতরা। এসময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

এর আগে কম্বাইন্ড ডিগ্রি বাস্তবায়নে আয়োজিত একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ না হওয়ায় সভায় উপস্থিত উপাচার্যসহ সব শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন ও ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখার পর এক পর্যায়ে দ্বিতীয়বারের মতো একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

একপর্যায়ে ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুফিদুল আলম এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হন। এরপর শিক্ষকরা বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলা প্রশাসকের সামনেই বহিরাগতরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালান। এসময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। হামলায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পশুপালন অনুষদের একজন শিক্ষার্থী বলেন, ‌‌‘জেলা প্রশাসকের সামনেই বহিরাগতরা হামলা চালায়। এতে আমাদের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।’

এ বিষয়ে বাকৃবির প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আলীমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

