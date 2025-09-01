হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার বাকৃবি শিক্ষার্থীদের
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আবাসিক হল ছাড়ার নির্দেশনা প্রত্যাহার করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে তারা ঘোষণা দেন, যে কোনো পরিস্থিতিতেই তারা হলে অবস্থান করবেন।
এসময় শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে হল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে আমরা তা মানছি না। কোনো শিক্ষার্থী হল ছাড়বে না। নারী শিক্ষার্থীদেরও হলে থেকে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ছেলেরা রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।’
পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী হিমেল বলেন, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার পর প্রত্যেক হল থেকে শিক্ষার্থীরা কে আর মার্কেটে জড়ো হবেন এবং সেখান থেকে পরবর্তী কর্মসূচি শুরু হবে। আমাদের দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত কঠোর থেকে কঠোরতর অবস্থান নেওয়া হবে। আজ পুরো বাকৃবিতে ‘ব্ল্যাকআউট’ কর্মসূচি চলবে। কোনো ফ্যাকাল্টিতে ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। সব কার্যক্রম বর্জন করা হলো।
আরও পড়ুন-
- থমথমে বাকৃবি, সেনাবাহিনী-বিজিবি মোতায়েন
- বাকৃবি বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশ
- এবার বাকৃবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলা
একইসঙ্গে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগ দাবি করেছেন।
রোববার বেলা ১১টায় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক শেষে রাত সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভায় বাকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে সব শিক্ষার্থীকে আবাসিক হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।
আসিফ ইকবাল/এফএ/এমএস