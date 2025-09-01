ঢাবি ভিসিও স্বৈরাচারের দোসর ছিলেন: ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি গণেশ
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেছেন, ৫ আগস্টের পর যে প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছে, তারা শুরু থেকেই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করে আসছে। তারা এখনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বৈরাচারের দোসরদের অপসারণ করতে পারেনি। এই প্রশাসনের ভিসিও স্বৈরাচারের দোসর ছিলেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের রায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এই দাবি করেন।
তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই ডাকসু স্থগিত করা হয়েছে।
সমাবেশে ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি থেকেই আমরা হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেছিলাম। আজ এখান থেকে স্পষ্ট ঘোষণা দিতে চাই, ডাকসু নির্বাচন ঠিক সময়ই হবে। সেটাকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা কারও নাই।
তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা এমন একটি নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছেন, যেখানে নির্বাচন বন্ধের ফাঁকফোকর রেখেছেন। আপনারা শিবিরের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ ছাত্রলীগের কমিটিতে থাকার পরও তাকে নির্বাচনের সুযোগ দিয়ে রেখেছেন। আর এর সুবিধা বিভিন্ন অপশক্তি নানাভাবে নিচ্ছে।
