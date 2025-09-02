ডাকসুর প্রার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকির ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদপ্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকির ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদ এবং বামপন্থি একাংশের প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী মো. নাইম হাসানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির বিষয়ে জানানো হয়।
তিন সদস্যের এ কমিটির আহ্বায়ক সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার। অন্য সদস্যরা হলেন- সহকারী প্রক্টর শেহরীন আমিন ভূইয়া এবং মো. রেজাউল করিম সোহাগ। তদন্ত কমিটিকে সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে দ্রুত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।
গতকাল সোমবার এ ধরনের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। হুমকি দিয়ে পোস্ট দেওয়া শিক্ষার্থী আলী হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। আলী হোসেন তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, হাইকোর্টের বিপক্ষে এখন আন্দোলন না করে আগে একে ‘গণধর্ষণের’ পদযাত্রা করা উচিত।
