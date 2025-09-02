  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে শিক্ষার্থী হেনস্তার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৩৯ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীর প্রার্থিতার রিট আবেদনকারী নারী শিক্ষার্থীকে নিয়ে ফেসবুকে ‘বিতর্কিত’ পোস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেত্রীদের হেনস্তা এবং নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাইবার বুলিংয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা টিএসসিতে জড়ো হয়ে মিছিল শুরু করে। মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আন্দোলনকারীরা ভিসি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়।

এসময় তারা ‘এসো ভাই, এসো বোন, গড়ে তুলি অঙ্গীকার’, ‘আলী হুসেনের ছাত্রত্ব, বাতিল করো করতে হবে’, ‘নিপীড়কের ঠিকানা, এই ক্যাম্পাসে হবে না’ এ ধরনের নানা স্লোগান দেয়। বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও হল শাখা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে রোকেয়া হলের আহ্বায়ক শ্রাবণী আক্তার বলন, রাজনীতিতে, সামাজিক কার্যকলাপে আমাদের কম অংশগ্রহণের পেছনে আমাদের ভাইয়েরা দায়ী। ডাকসুর মতো একটি নির্বাচনে মাত্র ৩০ শতাংশ নারী অংশগ্রহণ করছে। সেটি কেনো? এসময় তিনি সবার কাছে নারী নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান।

শামসুন্নাহার হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক বিথী হাসান বলেন, আমরা যখন কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করি, তখন আমাদের হেনস্তা করা হয়। আমাদের নিয়ে সাইবার বুলিং করা হয়। আমাদেরকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী আমাদের সবসময় আটকে রাখতে চায়।

