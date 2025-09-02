শিবিরের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটেড প্রোপাগান্ডা চলছে: সাদিক কায়েম

শিবিরের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটেড প্রোপাগান্ডা চলছে: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটেড প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসুর ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।
তিনি বলেন, কোনো প্রমাণ ছাড়াই হুমকিদাতা শিক্ষার্থীকে শিবির আখ্যা দিয়ে আমাদের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে। ওই ছেলের প্রোফাইলে একটা ছবির জন্য তাকে শিবির বলা হচ্ছে। অথচ তার প্রোফাইলে ছাত্রদল নিয়ে দশটারও বেশি পোস্ট আছে। কিন্তু এজন্য তাকে কেউ ছাত্রদল বলছে না। এটা এক ধরনের সিন্ডিকেটেড প্রোপাগান্ডা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।
ছাত্রদলকে উদ্দেশ্য করে সাদিক কায়েম বলেন, ব্লেমিং-ফ্রেমিংয়ের রাজনীতি দিয়ে নিজেদের গর্ত নিজেরাই খুঁড়ছেন। এতে শিবিরের কিছু হবে না। বরং এটি ভবিষ্যতে আপনাদের জন্যই ক্ষতি হবে।
শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ বলেন, একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে দায় চাপানোর রাজনীতি চলছে। আমরা হুমকিদাতা শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট আবেদন জানিয়েছি। এছাড়াও আমি নিজে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে ফোন করে বলেছি, তার যদি কোনো আইনি সহায়তা লাগে আমরা দিতে প্রস্তুত।
তিনি বলেন, আমাদের প্যানেলের নারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত সাইবার বুলিং করা হচ্ছে। অথচ এটা নিয়ে কারও কোনো প্রতিবাদ দেখছি না। এসময় তিনি শিবিরের নারী প্রার্থীদের নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় করা বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ছবি দেখান।
শিবিরের প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনীম জুমা বলেন, আমরা দেখছি আমাদের শিক্ষক এবং বিশিষ্টজনরা সিলেক্টিভ প্রতিবাদ করছেন। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা কি আপনাদের স্টুডেন্ট না? তাহলে আমাদের বিষয়ে আপনারা নীরব কেন?
