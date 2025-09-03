জাকসু নির্বাচন
প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা, উৎসবমুখর পুরো ক্যাম্পাস
জমে উঠছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। উৎসবমুখর ক্যাম্পাস। বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা ঘুরছেন ভোটারদের কাছে। দিচ্ছেন নানান প্রতিশ্রুতি।
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ আগস্ট থেকে প্রচার-প্রচারণা শুরু হলেও চলবে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুল্লাহ আবিদ বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে প্রত্যাশা জানতে সবার কাছে যাচ্ছি। সবার আবদারগুলা শুনি আর নিজেদের ইশতেহার হাতে হাতে সবার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।
ছাত্রদল ঘোষিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ সাদি বলেন, ‘প্রচারণা শুধু নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য নয়, সবার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা জন্য। তাই চেষ্টা করা হচ্ছে সবার যাওয়ার। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরিকল্পনা করছি।’
স্বতন্ত্র অঙ্গীকার পরিষদের ভিপি প্রার্থী মাহফুজ ইসলাম মেঘ বলেন, ‘প্রচারণা করা হচ্ছে সবাইকে নির্বাচনমুখী করে তুলতে। দীর্ঘদিন পর পাওয়া এ নির্বাচন যাতে উপভোগ করতে পারে সেজন্য। নির্বাচনের গুরুত্ব বোঝাতে সব প্রার্থীর কাছে প্রচারণা করা হচ্ছে।’
সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচনের প্রত্যাশা নিয়ে ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ইমরান হোসেন বলেন, ‘নির্বাচন ও প্রার্থী নিয়ে আমাদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। সব প্রার্থী এসে সম্পর্ক বাড়াচ্ছে ও তাদের ইশতেহার শোনাচ্ছেন। ক্যাম্পাস নিয়ে সবার কাজ করার পরিকল্পনা আছে। এসব শুনে নির্বাচন নিয়ে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছি।’
এ বিষয়ে জাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘সব প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের দেওয়া আচরণবিধি মেনে প্রচারণা করছে। কারও কোনো ভুলত্রুটি শুনতে পেলে আমরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেবো। সবার সহায়তায় এবং অংশগ্রহণে আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে পারবো।’
