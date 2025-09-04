  2. ক্যাম্পাস

শেকৃবির শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্জিক্যাল-অবস্টেট্রিক্যাল বক্স বিতরণ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্জিক্যাল ও অবস্টেট্রিক্যাল বক্স বিতরণ করছেন শিক্ষকরা

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ১০২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে সার্জিক্যাল ও অবস্টেট্রিক্যাল বক্স বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের এনিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের উদ্যোগে লেভেল-৪, সেমিস্টার-১ শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সার্জারি ও থেরিওজেনোলোজি বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এতে সহযোগিতা করে।

অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেকৃবি উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. বেলাল হোসেন এবং কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবূল বাশার।

অনুষ্ঠান সমন্বয় করেন সার্জারি অ্যান্ড থেরিওজেনোলোজি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. রাশেদুল ইসলাম। এ সময় তিনি বলেন, লেভেল-৩ থেকে ক্লিনিক্যাল ক্লাস শুরু হয়। তাই শিক্ষার্থীদের হাতে দ্রুত সার্জিক্যাল বক্স পৌঁছে দেওয়া আমাদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয়।

অনুষ্ঠানে একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের ভেটেরিনারি সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ডিভিশনের ন্যাশনাল সেলস ম্যানেজার মো. আফতাব আলী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, প্রাণিসম্পদ খাতে আপনাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আশা করি আপনারা আমাদের প্রোডাকশন ল্যাব পরিদর্শন করবেন এবং মাঠপর্যায়ে এগুলো কাজে লাগাবেন।



শিক্ষার্থী মো. নূর ইসলাম নাঈম বলেন, প্রাণিসম্পদের সুষ্ঠু চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালে হাতে-কলমে প্র্যাকটিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য, প্রশাসনের এ উদ্যোগ আমাদের চিকিৎসা কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন মাঠপর্যায়ে সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা দ্রুত ইনস্ট্রুমেন্ট সরবরাহ করেছি। ভবিষ্যতে লেভেল-৩ থেকেই এ সরঞ্জাম সরবরাহের সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। শিক্ষার্থীদের সাফল্যই আমাদের সাফল্য।

পরে অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আগে লেভেল-৫ এ গিয়ে শিক্ষার্থীরা সার্জিক্যাল বক্স পেতো, যা তাদের জন্য ভোগান্তির কারণ হতো। এখন থেকে লেভেল-৩ এ বক্স সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে একমি ল্যাবরেটরিজ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক সেশন আয়োজন করে।

সাইদ আহম্মদ/ইএ/এএসএম

